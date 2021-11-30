Из-за чрезвычайного риска женщина рожала в присутствии бригады хирургов и детских реаниматологов.

Украинские медики провели уникальную операцию, успешно удалив врожденную опухоль с головы младенца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О патологии маленького Егора стало известно на 33-й неделе беременности Любви. Мальчик родился с весом 3,6 кг – из них треть весила опухоль; она занимала часть головы и шеи.

Из-за чрезвычайного риска женщина рожала в присутствии бригады хирургов и детских реаниматологов в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии.

"Эта локализация вообще критическая, потому что опухоль прорастала в глубокие структуры шеи, магистральные сосуды, нервы, сдавливала дыхательные пути и пищевод", - уточнили медики канала.

Удаление опухоли сразу после рождения могло привести к остановке сердца, поскольку к образованию хорошо поступала кровь. Поэтому сначала врачи убрали из опухоли кровь, а уже после трех недель специалисты института Амосова взялись оперировать ребенка.

Во время операции мальчику сразу же сделали подтяжку лица.

"Будет заметен лишь рубец, который перед ушком. Все остальные рубцы будут спрятаны в волосах. Когда оно отрастет, то никакие рубцы спереди, сзади не будут заметны, все будет спрятано", - говорят хирурги.

Оказывается, опухоль была доброкачественная. Сейчас маленький Егор проходит курс реабилитации, а уже через полтора месяца поедет домой.

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Автор: Виолетта Орлова