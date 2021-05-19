Внешнее независимое оценивание начнется 21 мая / фото УНИАН, Андрей Мариенко
Привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания педагогов начали прививать второй дозой вакцины от COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Педагогов, привлеченных к проведению ВНО в 2021 году, уже начали прививать от COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. Для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней", - говорится в сообщении.
***Внешнее независимое оценивание начнется 21 мая и продлится до 15 июня.
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