Это вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech.

Привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания педагогов начали прививать второй дозой вакцины от COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Педагогов, привлеченных к проведению ВНО в 2021 году, уже начали прививать от COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. Для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней", - говорится в сообщении.

***Внешнее независимое оценивание начнется 21 мая и продлится до 15 июня.

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Автор: Леся Лещенко