Все зависит от темпов вакцинации, считает врач.

Вирусолог Алла Мироненко назвала условия замедления COVID-19 в Украине. Доктор медицинских наук рассказала, от чего зависят темпы распространения коронавируса и кому следует переживать из-за новых штаммов и волн.

Об этом Мироненко сообщила в эфире телеканала "Обозреватель".

Так, вирусолог рассказала, что ситуация с распространением коронавируса может улучшиться, однако все решат темпы вакцинации. Скорость распространения COVID-19 в любом регионе Украины зависит от того, сколько людей уже переболели или получили прививки.

Люди, которые уже вакцинировались или получили иммунитет от коронавируса после того, как переболели, имеют большие шансы не попасть в больницу в случае заражения. Именно поэтому, считает Мироненко, когда как можно больше украинцев получит прививки, темпы распространения COVID-19 замедлятся.

Читайте такжеВ Одессе закончились места для больных COVID-19 - волонтер"Не считаем тех, кто переболел и привился. Прежде всего надо прививать тех, которые не болели. Те, кто переболел, сейчас уже не заболеют, по крайней мере в больницу они не попадут, потому что они имеют базовый иммунитет, организм уже сталкивался с возбудителем", - рассказала вирусолог.

По словам Мироненко, "Дельта" и другие возможные штаммы или волны коронавируса уже не будут сильно угрожать лицам, которые имеют иммунитет. Врач привела в пример ситуацию и отметила, что в первой волне коронавируса болели одни лица, а во время второй - уже другие. А сейчас "остались" те, которые не получили прививки и те, кто еще никогда не болел. Именно эти люди находятся в зоне риска, однако если они вакцинируются - COVID-19 будет не таким пугающим.

Ранее УНИАН уже сообщал, что министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда появится первая вакцина от коронавируса украинского производства.

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Автор: Полина Кузенко