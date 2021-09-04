Спасали жизнь ребенка школьная медсестра и инженер по охране труда.

Ученик гимназии №8 Запорожье пережил клиническую смерть прямо во время урока.

Об этом в Facebook проинформировал директор областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

14-летнему парню стало плохо посреди урока. На помощь подростку сразу бросились работники школы, которые провели первые реанимационные действия.

В сети уточняют, что спасали жизнь ребенка школьная медсестра и инженер по охране труда. Малашенко пишет, что школьника в больницу сдали с неплохим прогнозом.

Читайте такжеВ Украине подтвердили еще 2,6 тысячи COVID-случаев: лидирует Киев"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент результатом. Пусть у него все будет хорошо. А коллегам респект и уважение. Гордимся вами", - говорится в заметке Малашенко.

О причинах внезапного ухудшения здоровья у ребенка не сообщается.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко