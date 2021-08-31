Спасательный процесс длился полтора часа.

На Ривненщине медики скорой вечером 30 августа вывели из состояния клинической смерти годовалого ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Ривненского областного совета, событие произошло в городе Дубно. В 21:00 30 августа к медикам обратилась местная жительница с информацией о том, что у ее дочери в возрасте 1 год и два месяца температура 39°C, а кожа посинела.

Читайте такжеОтец отдал сыну почку: на Прикарпатье повели первую трансплантацию (видео)На вызов прибыла врачебная бригада Дубенской станции скорой медицинской помощи.

"Ребенок был в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Они длились полтора часа. Благодаря слаженным действиям бригады Дубенской станции СМП удалось вернуть к жизни годовалую девочку. Предварительный диагноз: состояние после клинической смерти", - отмечается в сообщении центра.

После оказания помощи ребенок транспортирован в реанимационное отделение Дубенской городской больницы.

Ранее подросток из Запорожья пережил клиническую смерть во время уроков. Пока ехала "скорая", 16-летнего ученика реанимировали школьный врач и учитель. Им трижды удавалось запустить ему сердце.

Автор: Петр Хромых