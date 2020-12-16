Битенский был разработчиком новых направлений в психиатрии и наркологии.

В Одессе умер известный ученый-психиатр Валерий Битенский.

Об этом УНИАН сообщили в Одесском национальном медицинском университете, где Битенский на протяжении ряда лет возглавлял кафедру психиатрии, наркологии и медицинской психологии.

Отмечается, что ученый умер сегодня ночью.

Представитель вуза не смог уточнить, от чего именно скончался 77-летний Битенский, отметив, что «профессор долго болел».

Прощание состоится 17 декабря.

Валерий Битенский - биография ученого

Битенский, 1943 г. р., – член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины.

С 1990 по 1993 годы был завкафедрой детской и подростковой психоневрологии, с 1993 г. – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Одесского национального медицинского университета.

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Является известным ученым в области психиатрии и наркологии, основателем новой концепции патогенеза наркологических и психических заболеваний, создателем ряда высокоэффективных методик терапии психических и наркологических заболеваний. Автор новых направлений в психиатрии и наркологии: подростковая наркология, психиатрия и медицинская психология у младенцев и пр.

Битенский разработал уникальную методику условно-рефлекторной терапии алкоголизма и наркомании.

Он автор учебника «Psychiatry. Course of lectures», который был признан лучшим в конкурсе учебных пособий им. академика Протопопова (2006 г.), а также – 254 научных работ.

Кроме того, Битенский – почетный член Научно-практического общества неврологов, психиатров и наркологов Украины, член Научно-исследовательского общества по изучению алкоголизма (США), Всемирной и Европейской психиатрических ассоциаций, Нью-Йоркской академии наук, член редколлегии 7 отечественных и зарубежных профессиональных журналов и т. д.

Награжден орденами «За заслуги» III степени и «Знак Почета».

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Автор: Лариса Козовая