По словам премьер-министра, одна из ключевых задач на этот год для Минздрава и правительства - провакцинировать большинство взрослого населения Украины.

Вакцины компании Pfizer, которые сегодня прибыли в Украину, сразу отправят в регионы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Читайте такжеВ Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленная за средства госбюджета (фото, видео)

Он напомнил, что в Украину уже прибыла одна из партий вакцины компании Pfizer. «Вакцину сразу отправят в регионы, и это ускорит темпы вакцинации в Украине. Напомню, одна из ключевых задач на этот год для Министерства здравоохранения и правительства - провакцинировать большинство взрослого населения Украины. И мы движемся к указанной цели», - отметил он.

Вакцина от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила договор с Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

В мае стало известно, что поставки в Украину вакцины компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое - до 20 млн доз.

Отдельно Украина получает вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

16 апреля в Украину поступила первая партия вакцины Pfizer - 117 тыс. доз - в рамках этой инициативы COVAX, а 18 мая было доставлено еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

Сегодня, 26 мая, в Украину доставлена первая партия вакцины Comirnaty американо-немецкого производства компаний Pfizer / BioNTech, которая закуплена за средства государственного бюджета.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина на брифинге сказал, что сегодня доставлено 117 тысяч доз вакцины, а завтра ожидается еще 50 тысяч

Таким образом, всего 167 тысяч доз будут доставлены до конца недели.

Доставленной вакциной будут прививать педагогов, медиков, представителей силовых структур.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко