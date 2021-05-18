Из ожидаемых на этой неделе 473 тысяч доз на борту находятся более 120 тысяч.

В Украину прибыла еще одна партия вакцины против COVID-19 компании Pfizer.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Только что в аэропорту "Киев" приземлился самолет с вакцинами Pfizer. В общем на этой неделе мы ожидаем почти полмиллиона доз Pfizer по инициативе COVAX", - рассказал глава Минздрава.

По его словам, на борту самолета находятся 122 тыс. 850 доз вакцины.

Читайте такжеВ Украине начали прививать от COVID-19 тех, кто записался через "Дію"Как сообщили УНИАН в представительстве UNICEF Украины, в аэропорт "Киев" прибыла партия вакцины Comirnaty от общего американо-немецкого производства компаний Pfizer / BioNTech.

К концу недели UNICEF должен доставить в Украину 473 тыс. 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Ожидается, что 378 тыс. доз будут использованы для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные направят для приоритетных групп из первого и второго этапов вакцинации.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации стартовала в Украине 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая изготавливается в Южной Корее.

За прошедшие сутки против COVID-19 вакцинировали 17 232 жителей Украины. Прививка проводилась 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами вакцинации.

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Авторы: Антонина Доломанжи, Катерина Комолова