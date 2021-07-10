Pfizer оказалась значительно популярнее китайской вакцины.

В Чернигове в субботу, 10 июля, в центрах массовой вакцинации от коронавируса делали прививку препаратом Pfizer. Это произошло впервые, поскольку до сих пор массовую вакцинацию в украинских городах проводили китайской вакциной CoronaVac.

Об этом рассказал в Facebook руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

Прививки делали сразу в нескольких центрах вакцинации.

"На сегодняшний день имеем такие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигов, и всего 194 человека пришло вакцинироваться в Деснянский районный совет вакциной CoronaVac. Из этой статистики мы видим что жители нашего города больше доверяют вакцине Pfizer", - написал врач.

По его данным, в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac. Кухар отметил, что вакцинацию препаратом Pfizer будут делать в Чернигове и завтра.

Как сообщал УНИАН, компании Pfizer и BioNTech начнут испытания бустерной (третьей дозы вакцины) от коронавируса, чтобы усилить иммунитет человека в отношении новых штаммов.

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Автор: Юрий Годован