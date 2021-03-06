В Министерстве здравоохранения Украины опровергли распространяющийся в сети фейк о том, что вакцина против коронавируса якобы приводит к рассеянному склерозу.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.
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В нем говорится, что в действительности только в единственном случае при испытании вакцины AstraZeneca было сообщено о том, что у пациента было обнаружено данное заболевание.
Еще у одного испытуемого было диагностировано воспаление спинного мозга. При этом в обоих случаях эксперты пришли к выводу, что указанные болезни не имели отношения к вакцинации.
"Минздрав напоминает, что вакцинация – самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19. Сегодня каждый украинец может внести вклад в борьбу с COVID-19 путем вакцинации", – говорится в сообщении Минздрава.
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