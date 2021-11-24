Вскоре делать прививку от коронавируса детям можно будет без осмотра врача.
Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.
По его словам, сейчас в Минюсте на утверждении есть изменения в порядок проведения профилактических прививок.
Эти изменения предусматривают, что в случае отсутствия противопоказаний к прививке у ребенка и возражений от родителей, провести вакцинацию, согласно календарю прививок, или вакцинацию против COVID-19, сможет лишь медсестра без осмотра врача, как происходит сейчас.
Читайте такжеВакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в один день – иммунолог"То есть сейчас речь идет об утверждении формы и проработке технической стороны, чтобы медсестра могла самостоятельно, имея электронную подпись, сгенерировать визит, провести и закрыть его", – отметил Лапий.
По его мнению, соответствующий приказ будет подписан в скором времени.
Также иммунолог рассказал, можно ли вакцинировать против COVID-19 детей с эпилепсией и синдромом Дауна. Медик считает, что детей с такими болезнями можно и нужно вакцинировать против COVID-19.
Кроме того, иммунолог отметил, что детей и взрослых с системной красной волчанкой также необходимо прививать против COVID-19.
"Если вы почитаете рекомендации европейских обществ... они однозначно говорят, что нужно вакцинировать", – сказал он, комментируя вакцинацию больных красной волчанкой.
Ранее Федор Лапий заявил, что в начале следующего года в Украине ожидается регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет.
Напомним, вакцинация в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 23 ноября две дозы вакцины в нашей стране получили 10 225 182 человека.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.