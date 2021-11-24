Сейчас в Минюсте на утверждении находятся изменения в порядок проведения профилактических прививок, сообщил эксперт.

Вскоре делать прививку от коронавируса детям можно будет без осмотра врача.

Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

По его словам, сейчас в Минюсте на утверждении есть изменения в порядок проведения профилактических прививок.

Эти изменения предусматривают, что в случае отсутствия противопоказаний к прививке у ребенка и возражений от родителей, провести вакцинацию, согласно календарю прививок, или вакцинацию против COVID-19, сможет лишь медсестра без осмотра врача, как происходит сейчас.

Читайте такжеВакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в один день – иммунолог"То есть сейчас речь идет об утверждении формы и проработке технической стороны, чтобы медсестра могла самостоятельно, имея электронную подпись, сгенерировать визит, провести и закрыть его", – отметил Лапий.

По его мнению, соответствующий приказ будет подписан в скором времени.

Также иммунолог рассказал, можно ли вакцинировать против COVID-19 детей с эпилепсией и синдромом Дауна. Медик считает, что детей с такими болезнями можно и нужно вакцинировать против COVID-19.

Кроме того, иммунолог отметил, что детей и взрослых с системной красной волчанкой также необходимо прививать против COVID-19.

"Если вы почитаете рекомендации европейских обществ... они однозначно говорят, что нужно вакцинировать", – сказал он, комментируя вакцинацию больных красной волчанкой.

Ранее Федор Лапий заявил, что в начале следующего года в Украине ожидается регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет.

Напомним, вакцинация в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 23 ноября две дозы вакцины в нашей стране получили 10 225 182 человека.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи