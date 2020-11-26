Вакцина от коронавируса понадобится всем / REUTERS

Вакцина от коронавируса, когда она попадет в Украину, понадобится даже тем, кто уже переболел этим заболеванием.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международной инициативы COVAX.

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"До 7 декабря мы должны с ними всеми подписать все технические документы для получения вакцины по этому механизму, это 8 млн доз. Кроме того, есть переговоры с другими компаниями, они идут каждый день. Каждый день я провожу совещания, и есть соответствующая динамика движения с другими компаниями, у которых мы собираемся покупать вакцину. Есть разные сроки поставки, все это будет в 2021 году", - рассказал он.

Объясняя, зачем вакцина нужна тем, кто уже переболел, министр рассказал об антителах.

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"Вакцина создает антитела, которые борются с вирусом. Если у человека, который переболел, начинают пропадать антитела, то понятно, что их нужно обновить, он так же находится под угрозой, особенно если он в группе риска. Но нужно будет смотреть на конкретную вакцину", - пояснил Степанов.

Вакцина против коронавируса: что известно

  • 18 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавируса.
  • По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года. Также он сообщил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США).
  • 24 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о первом этапе вакцинации населения Украины от COVID-19 и назвал категории, которые будут иметь приоритет прививок.

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Автор: Юрий Годован