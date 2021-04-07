Министр просит не фантазировать на предмет того, будет ли прекращено использование вакцины AstraZeneca/CoviShield.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Украина ожидает официальных документов от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) относительно побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы общаемся в постоянном режиме, и как только будет официальное заключение, официальный документ от комитета (комитет по вопросам безопасности EMA - УНИАН), а не комментарии, потому что это очень важно, тогда будем смотреть на текст заключения, а потом уже будем принимать соответствующее решение, исходя из него", - сказал Степанов.

Министр просит не фантазировать на предмет того, будет ли прекращено использование вакцины AstraZeneca / CoviShield, если будет доказана связь между образованием тромбов и прививкой этой вакциной.

"Давайте посмотрим на документ, давайте не будем фантазировать", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее сегодня, 7 апреля, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о подтверждении появления редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca. В частности, речь идет о случаях образования тромбов вместе с низким уровнем тромбоцитов в крови.

Однако в EMA отметили, что преимуществ у препарата больше, чем рисков.

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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

Внутри марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.

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Автор: Виталий Саенко