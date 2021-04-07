Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Украина ожидает официальных документов от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) относительно побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы общаемся в постоянном режиме, и как только будет официальное заключение, официальный документ от комитета (комитет по вопросам безопасности EMA - УНИАН), а не комментарии, потому что это очень важно, тогда будем смотреть на текст заключения, а потом уже будем принимать соответствующее решение, исходя из него", - сказал Степанов.
Министр просит не фантазировать на предмет того, будет ли прекращено использование вакцины AstraZeneca / CoviShield, если будет доказана связь между образованием тромбов и прививкой этой вакциной.
"Давайте посмотрим на документ, давайте не будем фантазировать", - подытожил Степанов.
Напомним, ранее сегодня, 7 апреля, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о подтверждении появления редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca. В частности, речь идет о случаях образования тромбов вместе с низким уровнем тромбоцитов в крови.
Однако в EMA отметили, что преимуществ у препарата больше, чем рисков.
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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
- В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
- Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
- Внутри марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
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