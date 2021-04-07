Вместе с тем в EMA отметили, что вакцина эффективно предотвращает коронавирус и уменьшает риски госпитализации и смерти.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтверждает появление редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca.

Об этом говорится в заявлении на сайте EMA по поводу прививки вакциной Vaxzevria (ранее известной как вакцина AstraZeneca).

"Европейское агентство по лекарственным средствам напоминает специалистам в области здравоохранения и лицам, принимающим вакцину, о необходимости учитывать вероятность очень редких случаев образования тромбов вместе с низким уровнем тромбоцитов в крови в течение двух недель после вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время большинство таких случаев зафиксировано у женщин в возрасте до 60 лет в период двух недель после вакцинации.

"Учитывая имеющиеся на данный момент данные, конкретные факторы риска не были подтверждены", - сказано в сообщении.

В то же время в ЕМА подчеркивают, что общие преимущества вакцины от COVID-19 превышают риски от побочных эффектов.

Читайте такжеУкраина заключила договор с Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины"COVID-19 связан с рисками госпитализаций и смерти. Сообщаемая комбинация тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении коронавируса превышают риски побочных эффектов", - отметили в EMA, передает lb.ua.

Сгустки крови обнаруживали в венах головного мозга и брюшине (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечениями.

Комитет исследовал 62 случая тромбоза в мозге и 24 случая тромбоза внутренних вен, которые были зарегистрированы в базе ЕС. 18 случаев закончились летально. В ЕС и Великобритании в целом этим препаратом прививали около 25 миллионов человек.

Агентство советует немедленно обратиться к медикам, если после вакцинации появились следующие симптомы:

одышка;

боль в груди;

отек в ноге;

длительная боль в животе;

неврологические симптомы;

головная боль и ухудшение зрения;

крошечные пятна крови под кожей вне места инъекции.

В EMA отметили, что вакцина Vaxzevria эффективно предотвращает коронавирус и уменьшает риски госпитализации и смерти.

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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

Внутри марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.

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Авторы: Александр Топчий, Виталий Саенко