Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтверждает появление редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca.
Об этом говорится в заявлении на сайте EMA по поводу прививки вакциной Vaxzevria (ранее известной как вакцина AstraZeneca).
"Европейское агентство по лекарственным средствам напоминает специалистам в области здравоохранения и лицам, принимающим вакцину, о необходимости учитывать вероятность очень редких случаев образования тромбов вместе с низким уровнем тромбоцитов в крови в течение двух недель после вакцинации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время большинство таких случаев зафиксировано у женщин в возрасте до 60 лет в период двух недель после вакцинации.
"Учитывая имеющиеся на данный момент данные, конкретные факторы риска не были подтверждены", - сказано в сообщении.
В то же время в ЕМА подчеркивают, что общие преимущества вакцины от COVID-19 превышают риски от побочных эффектов.
Читайте такжеУкраина заключила договор с Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины"COVID-19 связан с рисками госпитализаций и смерти. Сообщаемая комбинация тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении коронавируса превышают риски побочных эффектов", - отметили в EMA, передает lb.ua.
Сгустки крови обнаруживали в венах головного мозга и брюшине (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечениями.
Комитет исследовал 62 случая тромбоза в мозге и 24 случая тромбоза внутренних вен, которые были зарегистрированы в базе ЕС. 18 случаев закончились летально. В ЕС и Великобритании в целом этим препаратом прививали около 25 миллионов человек.
Агентство советует немедленно обратиться к медикам, если после вакцинации появились следующие симптомы:
- одышка;
- боль в груди;
- отек в ноге;
- длительная боль в животе;
- неврологические симптомы;
- головная боль и ухудшение зрения;
- крошечные пятна крови под кожей вне места инъекции.
В EMA отметили, что вакцина Vaxzevria эффективно предотвращает коронавирус и уменьшает риски госпитализации и смерти.
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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
- В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
- Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
- Внутри марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
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