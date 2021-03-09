По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, в ближайшие недели Украину ожидают новые вызовы из-за ситуации с COVID-19.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 крайне незначительны, чего недостаточно, чтобы притормозить эпидемию.

Читайте такжеМинздрав развенчал фейк о вакцине от коронавируса и рассеянном склерозеОб этом он сообщил на своей странице в Facebook 8 марта поздно вечером.

По словам Радуцкого, в ближайшие недели Украину ожидают новые вызовы из-за ситуации с COVID-19.

"Темпы вакцинации, к сожалению, еще очень незначительны. Мы только вышли на уровень нескольких тысяч вакцинированных в день. В выходные вакцинируется менее тысячи людей ежедневно. Этого явно недостаточно, чтобы притормозить эпидемию", - заявил он.

Парламентарий также отметил, что "по какому сценарию страна пройдет март-апрель, полностью зависит от нас - от того, готовы ли мы стать более дисциплинированными и соблюдать простые правила безопасности".

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 было привито 1 тыс. 171 человек.

С начала кампании было привито 19 тыс. 118 человек.

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Автор: Константин Гончаров