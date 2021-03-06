Не будут вакцинироваться 60,2%.

Только четверть украинцев (24,1%) утверждают, что они будут вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность.

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Об этом говорится в обнародованных результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Не будут вакцинироваться 60,2% опрошенных, а 15,7% - затруднились ответить на вопрос.

Справка. Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 23 февраля по 1 марта. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1207 респондентов из 86 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Препарат для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на его использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенной в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Владимиру Зеленскому. В тот же день публично привился от COVID-19 врио председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Павел Степанец