В Украине за минувшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740).
Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки.
С начала вакцинальной кампании привились 212898 человек, из них получили 1 дозу – 212896, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Вчера в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371406 людей.
Вакцинация от коронавируса: что известно
- Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.
- В Украине прививки делают пока только вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.
- При вакцинации от СOVID-19 нельзя использовать вторую дозу препарата другого производителя – эпидемиолог
- Украина до 15 апреля может получить первую партию вакцин от COVAX - Степанов
- В Минздраве заявили о готовности вакцинировать от коронавируса до четырех миллионов украинцев в месяц
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