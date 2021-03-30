Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве - 1740 за сутки.

В Украине за минувшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740).

Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки.

С начала вакцинальной кампании привились 212898 человек, из них получили 1 дозу – 212896, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Вчера в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371406 людей.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Наталья Ничишина