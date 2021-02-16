ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала «зеленый свет» на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

В Украине подали документы на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca от COVID-19.

Читайте такжеСтепанов обсудил с представителями AstraZeneca сроки поставки вакцины от COVID-19Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. «Вчера, 15 февраля 2021 года, в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения», - говорится в сообщении.

Указывается, что в тот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала «зеленый свет» на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.

29 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4613 «О лекарственных средствах», который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от COVID-19 в Украине и сокращает ее до пяти дней.

Вакцина от коронавируса для Украины

Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что как минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале 2021 года.

Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцин от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров