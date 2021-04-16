В Минздраве заявляют, что риски от болезни несопоставимы с рисками от вакцинации.

Украина не будет отказываться от использования вакцин компании AstraZeneca, в частности - от CoviShield.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге после прибытия в Украину первой партии вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

В частности, его спросили, будет ли Украина отказываться от вакцины AstraZeneca, учитывая то, что такая ситуация наблюдается в некоторых европейских странах.

"Украина сегодня работает совместно с партнерами ВОЗ, ЮНИСЕФ и использует лучшие практики, которые применяются в мире. Уже несколько раз рассматривался вопрос безопасности вакцин, и все партнеры, все регуляторные органы говорят, что риски от вакцинации и риски от болезни несопоставимы", - заявил Ляшко.

"Риски от болезни превышают допустимые неблагоприятные события после иммунизации, которые могут возникнуть, в сотни, а то и тысячи раз. Поэтому сегодня спокойно вакцинируемся. Вакцина безопасна, она защищает", - отметил Ляшко.

Он сказал, что в Украине при использовании уже более 400 тыс. доз несерьезные неблагоприятные события были зафиксированы на уровне 0,25-0,26%. "Я бы призвал всех коммуницировать о целесообразности и безопасности иммунной профилактики", - сказал Ляшко.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Виталий Саенко