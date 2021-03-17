В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

Читайте такжеВ Минздраве обещают вакцинировать от COVID-19 всех желающих украинцев до конца 2021 годаОб этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению министра, в вопросе с приостановкой вакцинации AstraZeneca власти должны дождаться результатов медицинских исследований.

"На сегодня ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения относительно связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые в частности проводит и европейский регулятор, отвечающий за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных лиц было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тыс. населения", - сказал Степанов.

По его словам, в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

"Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62 тысячи прививок. На все 62 тысячи зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали осмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было", - подчеркнул он.

"Если говорить о пользе и риске, то польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты", - отметил Степанов.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ПАР.

При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призывали продолжить применение препарата.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связанные с вакцинацией.

15 марта стало известно, что Германия, Франция, Испания, Кипр и Словения приостановили использование вакцины AstraZeneca.

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Автор: Людмила Жерновская