Сейчас в Украине вакцинируют медиков «ковидных» больниц, бригады скорой помощи, а также военных на фронте.

Министерство здравоохранения планирует совмещать этапы вакцинации, когда в Украину прибудет больше доз вакцин от COVID-19, чтобы ускорить процесс иммунизации населения.

Читайте такжеКак записаться на прививку от коронавируса: пошаговая инструкция в приложении ДействиеОб этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОС) Минздрава Facebook.

«Когда в Украине поступит больше вакцин, Минздрав планирует совмещать этапы, чтобы ускорить процесс иммунизации населения против COVID-19», - говорится в сообщении.

В ЦОС напомнили, что 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. За этот год переболели около 1 млн 360 тыс. человек. 24 февраля началась кампания по вакцинации.

Отмечается, что с появлением коронавирусной болезни мировая наука и фарминдустрия объединили мощности и интеллектуальные ресурсы для поиска эффективной вакцины.

«За беспрецедентно короткое время ученые в разных уголках мира разработали и начали исследования вакцин против COVID-19», - отметили в ведомстве.

«Весь мир возлагает надежды на вакцинацию. Теперь важно донести до людей, что вакцина - это шанс вернуть нам нормальную жизнь», - отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине вакцинируют медиков «ковидных» больниц, бригады скорой помощи, а также военных на фронте.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививка от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его пребывания на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров