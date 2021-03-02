Минздрав планирует летом выйти на 5-7 млн ​​прививок от COVID-19 ежемесячно.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о намерении до ноября 2021 года обеспечить всех граждан доступом к вакцине от COVID-19.

Читайте такжеС сегодняшнего дня украинцы могут записаться онлайн на прививку от COVID-19Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вчера поздно вечером.

"Количество вакцинаций, которое мы планируем делать на 3-4 этапе - это 5-7 млн ​​вакцинаций в месяц", - заявил он.

Также министр добавил, что эти цифры рассчитали, исходя из графика поставки вакцин.

"Если он (график) не будет срываться (потому что вы видите, что сейчас происходит), - мы планируем где-то летом выйти на такие цифры (по количеству прививок от COVID-19 - УНИАН)", - рассказал Степанов.

По его словам, для этого нужно, чтобы все поставщики выполняли обязательства в соответствии с заключенными договорами.

"У нас план, чтобы мы в этом году, желательно до ноября, могли дать доступ (к вакцине от COVID-19 - УНИАН) всем без исключения гражданам", - подчеркнул Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: Константин Гончаров