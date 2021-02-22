Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что представители глобальной инициативы COVAX изменили даты поставок вакцин.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцин против COVID-19, которые Украина должна была получить в феврале в рамках глобальной инициативы COVAX, перенесены на начало марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

«...Есть другие вакцины, например, по программе COVAX мы получим Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля. К сожалению, программа сделала изменение дат доставки, и сейчас ожидаем (поставку вакцин) в начале марта», - заявил он.

COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и обеспечить ими страны с низкими и средними уровнями доходов. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В настоящее время в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину.

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Автор: Константин Гончаров