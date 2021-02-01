Их планируется получить во втором квартале 2021 года.

Украина планирует подать дополнительный запрос об увеличении доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

Читайте такжеЗеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцины от COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По его словам, COVAX с апреля ожидает увеличение объемов вакцин, и Украина также заинтересована в продолжении этого партнерства.

"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос по увеличению количества вакцин производства компании Pfizer, которые планируется получить во втором квартале 2021 года", - сообщил Иващенко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь буду вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко