Украина планирует подать дополнительный запрос об увеличении доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.
По его словам, COVAX с апреля ожидает увеличение объемов вакцин, и Украина также заинтересована в продолжении этого партнерства.
"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос по увеличению количества вакцин производства компании Pfizer, которые планируется получить во втором квартале 2021 года", - сообщил Иващенко.
Вакцинация от коронавируса в Украине
30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.
Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь буду вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.
- В декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
- 29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.
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