Греция благодарна Украине за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным.

Греция предоставит Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca от коронавируса.

Как сообщает Правительственный портал, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с главой правительства Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом выразил поддержку греческому народу в связи с масштабными лесными пожарами.

Мицотакис поблагодарил правительство и президента Украины за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. Глава греческого правительства подчеркнул, что, учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

В свою очередь, Шмыгаль пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин Astra Zeneca.

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Во время разговора стороны также обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

"Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сферах сельского хозяйства, IT, туризма, космической сфере, судостроении. Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли. Этому, в частности, будет способствовать проведение очередного заседания Межправительственной совместной украинско-греческой рабочей группы по экономическому, промышленному, техническому и научному сотрудничеству", - отметил Шмыгаль.

Пожары в Греции: что необходимо знать

28 июля 2021 года появилась информация о том, что в Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Правительство Украины 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров сто спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны.

Автор: Виталий Саенко