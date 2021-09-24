Четверо из них несколько дней находились в больнице.

В городе Вольнянск Запорожской области симптомы отравления обнаружили у девятерых воспитанников детсада.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Отмечается, что девять воспитанников из трех групп детского сада с жалобами на повышение температуры, тошноту и диарею обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. Всех больных детей обследовали "быстрыми" тестами на ротавирусы, антиген не обнаружили.

"По состоянию на 23 сентября в целом зарегистрировано 9 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди детей дошкольного возраста. Из них 4 ребенка несколько дней находились на лечении в Вольнянской многопрофильной больнице. Сейчас вместе с еще 5-ю дошкольниками находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее ученики Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 попали в больницу с отравлением. Причиной стал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока.

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Автор: Светлана Макринская