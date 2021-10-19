В ведомстве отметили, что более 94% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Из 27 тыс. 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 тыс. 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData.

"За 11-17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины привились 8 065 760 человек, двумя дозами – 6 573 564 человека", - отметили в Минздраве.

В то же время сообщается, что данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.

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На странице ведомства в Facebook появились жуткие фото из "ковидных" больниц Украины. На снимках можно увидеть условия, в которых находятся врачи и больные, а также кадры с вывозом из отделений умерших вследствие коронавируса.

Коронавирус в Украине: новая волна заболеваемости

За прошедшие сутки 193 тыс. 069 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 109 тыс. 667 человек, полностью иммунизированы - 83 тыс. 402.

С начала вакцинальной кампании привито 8 млн 065 тыс. 762 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 573 тыс. 564. Всего проведено 14 млн 635 тыс. 480 прививок.

Также за минувшие сутки в Украине был установлен антирекорд по смертности вследствие коронавируса - болезнь 18 октября унесла жизни более 500 украинцев. Всего за сутки подтвердили более 15 тыс. новых случаев.

Авторы: Юрий Годован, Леся Лещенко