В больнице признаются, что операция по трансплантации сердца, которая длилась 7 часов, стала историческим событием.

Украинские врачи провели уникальную операцию под руководством директора Института сердца Бориса Тодурова по пересадке органов донора посмертно четырем пациентам всего за сутки.

Репортаж о трансплантации показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Для ее проведения задействовали санитарную авиацию.

Как рассказал Тодуров на борту самолета, который направлялся из Киева в Запорожье, операция предстояла очень непростая.

"Это тяжелый пациент, у него была поменяна аорта, поменян клапан. После такой операции делать пересадку очень сложно", - отметил он.

Как объяснили медики, пациент в любое время мог перейти в критическое состояние, поэтому нужно было все делать очень оперативно.

В больнице признаются, что операция по трансплантации сердца, которая длилась 7 часов, стала историческим событием.

Донором стал умерший от обширного инсульта мужчина из Запорожья. Его сердце теперь бьется в груди 37-летнего земляка - Александра, почки пересадили 32-летнему Алексею и 42-летнему Владимиру, а печень - 46-летнему Владиславу.

Тодуров уже после пересадки назвал ее, пожалуй, самой тяжелой из всех десяти последних. При этом он подчеркнул, что все удалось провести даже лучше, чем надеялись врачи.

Также Тодуров добавил, что любой совершеннолетний гражданин Украины может написать прижизненное заявление на согласие стать донором органов после смерти.

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Автор: Виктория Гордиенко