"Омикрон" менее летален, но втрое сильнее заражает клетки человека - ученый

Эта мутация способна вытеснить даже "Дельту", говорит ученый.

Штамм коронавируса "Омикрон"имеет более легкое течение и меньшую летальность. Однако, имеющиеся вакцины против него менее эффективны.

Об этом сообщил академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире канала "ДОМ".

По словам ученого, другие мутированные версии коронавируса не очень распространены.

Читайте такжеВ США зарегистрирована первая смерть от штамма "Омикрон""Мы больше не слышим о вариантах "Альфа", "Бета", "Гамма", все они были заменены вариантом "Дельта". Потому что он значительно заразнее. И, к сожалению, он еще опаснее - вызывает тяжелое течение заболевания, и немало людей после этого заболевания умирали. Теперь появился вариант "Омикрон", - отметил Комиссаренко.

В штамме "Омикрон" гораздо больше мутаций, чем в других. Ученые насчитывают их более 50. Комисаренко отметил, что "Омикрон" втрое сильнее заражает клетки человека. Именно поэтому эта мутация будет вытеснять даже "Дельту".

В то же время ученый подчеркнул, что заражение "Омикроном" протекает легче, а летальность в результате инфицирования ниже, чем в случае "Дельта".