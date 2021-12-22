"Омикрон" менее летален, но втрое сильнее заражает клетки человека - ученый

Штамм коронавируса "Омикрон"имеет более легкое течение и меньшую летальность. Однако, имеющиеся вакцины против него менее эффективны.
Об этом сообщил академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире канала "ДОМ".
По словам ученого, другие мутированные версии коронавируса не очень распространены.
Читайте такжеВ США зарегистрирована первая смерть от штамма "Омикрон""Мы больше не слышим о вариантах "Альфа", "Бета", "Гамма", все они были заменены вариантом "Дельта". Потому что он значительно заразнее. И, к сожалению, он еще опаснее - вызывает тяжелое течение заболевания, и немало людей после этого заболевания умирали. Теперь появился вариант "Омикрон", - отметил Комиссаренко.
В штамме "Омикрон" гораздо больше мутаций, чем в других. Ученые насчитывают их более 50. Комисаренко отметил, что "Омикрон" втрое сильнее заражает клетки человека. Именно поэтому эта мутация будет вытеснять даже "Дельту".
В то же время ученый подчеркнул, что заражение "Омикроном" протекает легче, а летальность в результате инфицирования ниже, чем в случае "Дельта".
Как сообщал УНИАН, штамм коронавируса "Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки. 14 декабря в ВОЗ заявили, что этот штамм быстрыми темпами захватывает мир.
По данным издания Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививка вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не поможет в противостоянии "Омикрону".
18 декабря министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом "Омикрон".
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