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"Омикрон" менее летален, но втрое сильнее заражает клетки человека - ученый

Марта Гичко

05:23, 22.12.21
2 мин. 75
"Омикрон" способен вытеснить "Дельту" / фото УНИАН, Мусиенко Владислав

Штамм коронавируса "Омикрон"имеет более легкое течение и меньшую летальность. Однако, имеющиеся вакцины против него менее эффективны.

Об этом сообщил академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире канала "ДОМ".

По словам ученого, другие мутированные версии коронавируса не очень распространены. 

Читайте такжеВ США зарегистрирована первая смерть от штамма "Омикрон""Мы больше не слышим о вариантах "Альфа", "Бета", "Гамма", все они были заменены вариантом "Дельта". Потому что он значительно заразнее. И, к сожалению, он еще опаснее - вызывает тяжелое течение заболевания, и немало людей после этого заболевания умирали. Теперь появился вариант "Омикрон", - отметил Комиссаренко.

В штамме "Омикрон" гораздо больше мутаций, чем в других. Ученые насчитывают их более 50. Комисаренко отметил, что "Омикрон" втрое сильнее заражает клетки человека. Именно поэтому эта мутация будет вытеснять даже "Дельту".

В то же время ученый подчеркнул, что заражение "Омикроном" протекает легче, а летальность в результате инфицирования ниже, чем в случае "Дельта".

Как сообщал УНИАН, штамм коронавируса "Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки. 14 декабря в ВОЗ заявили, что этот штамм быстрыми темпами захватывает мир.

По данным издания Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививка вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не поможет в противостоянии "Омикрону".

18 декабря министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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