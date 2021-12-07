Украина является 5-й страной в мире, которая предоставила разрешение на использование Претоманида регулирующими органами, что еще раз подтверждает глобальную приверженность страны к внедрению современных подходов лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Министерство здравоохранения зарегистрировало инновационное лекарственное средство от туберкулеза - Претоманид.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Медпрепарат подарит надежду тем пациентам, которые имели низкие шансы на выздоровление именно из-за недейственности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза.

Применение нового препарата показано в инновационном режиме BPаL в условиях операционных исследований, когда вместо 4-5 сильнодействующих лекарств применяется три препарата и с более коротким сроком приема.

"Внедрение нового противотуберкулезного препарата Претоманид в Украине делает шаг ближе к самому ценному — сохранению жизни около 1300 людей с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендованного целевого показателя ВОЗ. Это будет весомым вкладом для снижения уровня распространенности и смертности от лекарственно-устойчивого туберкулеза", – сообщила заведующая отделом управления и противодействия ТБ Центра общественного здоровья Яна Терлеева.

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Украина является 5-й страной в мире, которая предоставила разрешение на использование Претоманида регулирующими органами, что еще раз подтверждает глобальную приверженность страны к внедрению современных подходов лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Регистрация Претоманида стала результатом длительной слаженной работы Минздрава, Центра общественного здоровья, ВОЗ, комитета Зеленого света, Глобального фонда для борьбы со СПИД, ТВ и малярией, Глобального лекарственного фонда, БО "100% жизни", МБФ "Врачи без границ". Это в очередной раз доказывает важность объединения усилий государства и партнеров в противодействии туберкулезу.

***В августе 2020 года FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) одобрило применение нового противотуберкулезного препарата Претоманид для лечения туберкулеза с широкой устойчивостью к лечению, а также случаев неудачи лечения мультирезистентного туберкулеза.

Данный препарат включен в номенклатурный перечень лекарственных средств к закупке в начале 2021 года. Также Минздраву Украины выделены необходимые ресурсы для закупки через ГП "медицинские закупки Украины". Остается как можно быстрее провести все необходимые процедуры для доступа пациентов к жизненно необходимому лекарственному средству.

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Автор: Леся Лещенко