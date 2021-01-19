Министерство здравоохранения расширило перечень медпрепаратов для лечения онкобольных, которые будут закупать за бюджетные средства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинге.
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«Онкологические заболевания находятся на втором месте среди причин смерти (украинцев) после сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важным является проявление государства относительно лечения этого тяжелого недуга», - отметил он.
Степанов сообщил, что Минздрав в этом месяце утвердил номенклатуры лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкобольных, приняв во внимание около 30 предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов.
«К списку 67 лекарственных средств мы добавили 9 новых позиций. Мы добавляем позиции, которые более эффективны в лечении - это лекарственные средства второй и третьей линии. Речь идет о лекарственных средствах, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы или для пациентов с раком крови, или при миеломе, или при опухоли головного мозга», - сообщил он.
По словам Степанова, это лекарственные препараты разной направленности.
«При определении перечня лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться, принимают во внимание показатели их клинической и экономической эффективности - предпочтение отдается тем лекарствам, использование которых поможет достичь высоких показателей для наибольшего числа пациентов», - резюмировал он.
По данным Минздрава, в Украине ежегодно от онкологических заболеваний умирает до 80 тыс. человек.
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