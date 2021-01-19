Речь идет о лекарственных средствах, которые будут применяться при лечении рака молочной железы, для пациентов с раком крови, миеломой или пациентов с опухолями головного мозга.

Министерство здравоохранения расширило перечень медпрепаратов для лечения онкобольных, которые будут закупать за бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинге.

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«Онкологические заболевания находятся на втором месте среди причин смерти (украинцев) после сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важным является проявление государства относительно лечения этого тяжелого недуга», - отметил он.

Степанов сообщил, что Минздрав в этом месяце утвердил номенклатуры лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкобольных, приняв во внимание около 30 предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов.

«К списку 67 лекарственных средств мы добавили 9 новых позиций. Мы добавляем позиции, которые более эффективны в лечении - это лекарственные средства второй и третьей линии. Речь идет о лекарственных средствах, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы или для пациентов с раком крови, или при миеломе, или при опухоли головного мозга», - сообщил он.

По словам Степанова, это лекарственные препараты разной направленности.

«При определении перечня лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться, принимают во внимание показатели их клинической и экономической эффективности - предпочтение отдается тем лекарствам, использование которых поможет достичь высоких показателей для наибольшего числа пациентов», - резюмировал он.

По данным Минздрава, в Украине ежегодно от онкологических заболеваний умирает до 80 тыс. человек.

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Автор: Константин Гончаров