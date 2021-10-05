Вместе с тем Данилов считает неблагодарным делом давать прогнозы по преодолению распространения коронавируса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что пик заболеваемости COVID-19, в том числе в связи с распространением мутировавшего варианта вируса "Дельта", ожидается в конце октября.

По его словам, система здравоохранения подготовлена таким образом, что сегодня есть уже 80 тысяч коек для лечения больных COVID-19.

"По нашим прогнозам, пик заболеваемости мы ожидаем в конце этого месяца - начале следующего месяца. Мы считаем, что общее количество больных, которые одномоментно будут находиться на этих койках, будет на уровне 50-55 тысяч человек", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что это будет довольно большая нагрузка.

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"Мы сегодня находимся в середине эпидемии. Пик еще будет впереди", - отметил Данилов.

По его словам, с учетом прогнозов распространения штамма вируса "Дельта" и ожидания пика заболеваемости на конец месяца, будут приниматься соответствующие решения относительно дальнейшей работы школ, высших учебных заведений и других учреждений.

Кроме того Данилов считает неблагодарным делом давать прогнозы по преодолению распространения коронавируса. Секретарь СНБО отметил, что дети более уязвимы к заболеванию штаммом коронавируса "Дельта".

"Родители должны понимать, что этот штамм "Дельта" поражает больше детей, чем штаммы, которые были до этого", - заявил Данилов.

"Когда это закончится? Есть разные прогнозы. Есть прогноз, что это может закончиться в начале лета следующего года, но это такая вещь, что прогнозы являются абсолютно неблагодарными", - подчеркнул он.

При этом, он сказал, что сейчас система здравоохранения в Украине подготовлена гораздо лучше, чем это было в самом начале вспышки коронавируса.

Напомним, в Украине на сегодня зафиксировано 9846 новых случаев COVID-19 в сутки. Госпитализированы 1881 человек и зафиксировано 317 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 469 тыс. 856 человек, выздоровели – 2 млн 268 тыс. 752, умерли – 57 тыс. 206.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виталий Саенко