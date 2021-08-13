В Украине с начала года зафиксировали пять вспышек норовирусной инфекции, которую в народе зовут кишечным гриппом. Заболели 69 человек, из которых 64 - дети.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
Так, в Кривом Роге в детском садике комбинированного типа заболели пятеро детей. Все перенесли болезнь в легкой форме.
В селе Джурин Тернопольской области у 12 воспитанников и двух работников заведения дошкольного образования был лабораторно подтвержден диагноз "острая кишечная инфекция норовирусной этиологии". Источник инфекции установить не удалось.
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В течение марта в Тернополе в двух садиках были зафиксированы вспышки норовирусной болезни. Среди пострадавших двое взрослых и 34 ребенка.
В начале августа в одном из дошкольных учреждений города зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Лабораторно подтверждены 14 случаев. Проведено эпидемиологическое расследование.
Как сообщили в ЦОЗ, норовирусная инфекция - острое инфекционное заболевание, которое передается фекально-оральным способом. Болезнь вызывает вирус Норуолк, характеризуется развитием острого гастроэнтерита и обезвоживания.
Норовирусы вызывают 6-17% случаев острых кишечных инфекций.
Чтобы не заразиться следует:
- подвергать продукты питания термической обработке при 85 градусах,
- мыть руки с мылом перед приемом пищи,
- пить только кипяченую или бутилированную воду,
- не употреблять воду из открытых источников.