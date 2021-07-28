В Украине может возникнуть вспышка малярии. Причиной распространения этой опасной инфекционной болезни эксперты называют изменение климата в нашей стране, что повлекло увеличение количества комаров и других насекомых.
Как пишет РБК-Украина, в последнее время украинцы жалуются на настоящее нашествие комаров, которые в частности атакуют курорты Азовского и Черного морей. Об увеличении количества "кровопийц" сообщали также жители Киева и других регионов страны.
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По словам энтомологов, сезон комаров длится в течение семи месяцев - с апреля по октябрь. Резкое же увеличение количества насекомых наблюдают не только в этом году. Активное размножение комаров начинается, когда в течение длительного периода дожди чередуются с теплом - именно такая погода держится последние пару недель в Украине.
Комары переносят несколько болезней:
- боррелиоз (болезнь Лайма),
- лимфатический филяриоз (заражение паразитами),
- туляремию (бактериальное заболевание).
Но одной из самых больших угроз все же является малярия - опасное для жизни заболевание, вызываемое паразитами и передающееся через укусы инфицированных самок малярийных комаров.
По подсчетам ВОЗ, только в позапрошлом году в мире малярией заболело 229 млн человек, из которых более 400 тысяч - умерли.
В Украине малярийные комары тоже есть, хотя опасности заражения они пока не несут: постоянные источники инфекции отсутствуют, а сегодняшний климат не позволяет возбудителям болезни успеть развиться.
"Вместе с тем из-за глобального потепления, украинский климат с каждым годом меняется. В случае, если вместе с повышением температуры в Украине часты длительные периоды высокой влажности, малярия начнет распространяться и у нас. Насколько массовым будет это явление, зависит от интенсивности климатических изменений. Это еще один из десятков и сотен фактов, которые доказывают необходимость заботиться об окружающей среде и бороться с глобальным потеплением", - пояснил в Facebook председатель Постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.
Отметим, что в мире насчитывается около трех тысяч видов комаров. В Украине обитают более 100 видов. У нас ежегодно регистрируется около 50 случаев заболевания малярией и в 100% случаев пациенты заражаются во время заграничных путешествий.
Передача малярии происходит в 87 странах мира, но больше всего рискуют туристы, которые путешествуют по Африке, Индии, Шри-Ланке, Бразилии, Вьетнама и Колумбии (перед поездкой в эти регионы, стоит пройти курс хімієпрофілактики против малярии).