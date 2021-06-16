Среди лидеров снова Киев. В столице за минувшие сутки выявили 256 случаев инфицирования коронавирусом. В других регионах - менее 100 случаев.

В Украине за сутки обнаружили 1 045 новых случаев COVID-19. Среди них - 46 детей и 23 медработника. Также 4 802 пациента выздоровели, а 78 - умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 699 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 226 037 случаев заражения коронавирусом. Из них 51 847 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 140 978 — выздоровели. Активными больными остаются 33 212 украинца - на 3 835 меньше, чем днем ранее.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса как весной и осенью 2020 года.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 58 853 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 28 321, методом ИФА — 9 718. Также сделали 20 814 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,5 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

62 591 человек привит против COVID-19 в сутки. Одну дозу получили 35 462 человека, полностью иммунизированные - 27 129 человек.

В течение суток работали 515 мобильных бригад и 908 пунктов прививки.

По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 543 265 человек, из них получили 1 дозу – 1 543 263 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 287 884 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 831 147 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко