В Украине сейчас не прогнозируют такого всплеска коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда медицинская система страны не справлялась.
Об этом он заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в программе Свобода слова на ICTV.
"Мы не прогнозируем такого всплеска, который был в марте-апреле 2020 года, когда медицинская система была на грани коллапса", - сказал он
Ляшко отметил, что вакцинация не влияет на передачу коронавируса, а только на сложность течения болезни. Вместе с тем он добавил, что нужно подготовить медицинскую систему на случай, если будет всплеск.
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По словам министра в Украине хотят выйти на 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки ко Дню независимости - 24 августа. Этого удастся достичь, если не будет сбоя со снабжением. В частности до конца июня планируют выйти на 30 вакцинированных на 100 тысяч населения в каждой области.
"Чтобы выполнить 10 миллионов доз к концу лета мне нужно вывести медицинскую систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что имеем опоздание прививок в начале июня мы поставили ориентир в 160 тысяч в сутки. До конца июня планируем выйти на 30 вакцинированных на 100 тысяч населения в каждой области", - сказал Ляшко.
Таким образом, в середине июля Украина может выйти на 420 на 100 тысяч доз вакцин в сутки, а ко Дню Независимости - это должно быть 600.
"В абсолютных цифрах это около 220 тысяч прививок в сутки", - добавил министр.
Ляшко отметил, что это будет организовано, если не будет сбоя поставки вакцин.
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