За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Украине за сутки выявлено 937 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 24 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 559 человек; зафиксировано 58 летальных случаев; выздоровел 2471 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки- 54 343 (в частности методом ПЦР - 22 496, методом ИФА - 11 418); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 429.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 231 914 человек;

выздоровели - 2 157 732 человека;

летальных исходов - 52 181;

проведено ПЦР-тестирований - 10 739 672.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 223 случая;

Винницкая область - 16 случаев;

Волынская область - 24 случая;

Днепропетровская область - 59 случаев;

Донецкая область - 51 случай;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 8 случаев;

Запорожская область - 42 случая;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область - 51 случай;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 18 случаев;

Львовская область - 48 случаев;

Николаевская область - 35 случаев;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 18 случаев;

Ровенская область - 26 случаев;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 57 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черкасская область - 33 случая;

Черновицкая область - 11 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая