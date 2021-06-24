В Украине за сутки выявлено 937 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 24 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 559 человек; зафиксировано 58 летальных случаев; выздоровел 2471 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки- 54 343 (в частности методом ПЦР - 22 496, методом ИФА - 11 418); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 429.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 231 914 человек;
- выздоровели - 2 157 732 человека;
- летальных исходов - 52 181;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 739 672.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Читайте такжеЭксперт ВОЗ: "индийский" штамм коронавируса "Дельта" уже мог попасть в Украину
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 223 случая;
Винницкая область - 16 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 59 случаев;
Донецкая область - 51 случай;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 8 случаев;
Запорожская область - 42 случая;
Ивано-Франковская область – 14 случаев;
Киевская область - 51 случай;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 18 случаев;
Львовская область - 48 случаев;
Николаевская область - 35 случаев;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 18 случаев;
Ровенская область - 26 случаев;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 57 случаев;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черкасская область - 33 случая;
Черновицкая область - 11 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве закончился онлайн-запись на вакцинацию в МВЦ 24-27 июня: будет "живая" очередь
- Назван фактор для сдерживания распространения штамма коронавируса "Дельта" в Украине
- В Украине усилят контроль за соблюдением карантина и ускорят вакцинацию - совещание в СНБО
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram