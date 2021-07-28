Тест-системы пока используют в Центре общественного здоровья Минздрава, но в ближайшие недели они будут распределены во все области.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине 2 тысячи тестов для определения штамма коронавирус "Дельта".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Сейчас ВОЗ в рамках гуманитарной помощи передала Украине 2 тыс. ПЦР-тестов на определение именно штамма "Дельта". Это довольно быстрый метод, который не дает стопроцентной гарантии того, что штамм "Дельта" будет идентифицирован, поскольку единым золотым стандартом все равно будет оставаться секвенирование. Эти тест-системы позволяют получить результат и установить подозрение на инфицирование штаммом "Дельта" в течение 7-8 часов после получения такого образца", - сказал Кузин.

По его словам, сейчас эти тест-системы используют в Центре общественного здоровья Минздрава, но в ближайшие недели они будут распределены во все области.

Читайте такжеВ Украину летят 53 тысячи доз вакцины AstraZeneca: кто нам помог"Однако хочу заметить, что это не первичное исследование, то есть эти тест-системы будут использоваться только в случаях, когда надо будет подтвердить или разобраться в том, каким именно штаммом вызвана та или иная вспышка на территории области. Или если мы будем фиксировать какие - то атипичные случаи течения коронавирусной болезни", - подчеркнул Кузин.

Как сообщал УНИАН, сейчас штамм коронавируса "Дельта" обнаружен в 111 странах.

В частности, в США, Великобритании, странах Евросоюза регистрируют все больше случаев инфицирования штаммом "Дельта", который вызывает более сложное протекание болезни COVID-19.

В Украине сейчас подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

Уже стало известно, что в Минздраве объявили новые правила въезда для украинцев. Граждане должны пройти полный курс вакцинации, или иметь справку 063-О о первой прививке, иначе их отправят на самоизоляцию.

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Автор: Инна Андалицкая