В Украине за сутки обнаружили 890 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 81 ребенок и 10 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм канале. В частности, за сутки госпитализированы 379 человек; зафиксировано 27 летальных случаев; выздоровели 433 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 47 429 (в частности методом ПЦР – 21 347, методом ИФА – 7655); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 427.
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За все время пандемии в Украине
- заболелии – 2 267 219;
- выздоровели - 2 197 508 человек;
- летальных исходов - 53 296;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 699 182.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 127 случаев;
Винницкая область - 7 случаев;
Волынская область - 6 случаев;
Днепропетровская область - 49 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 12 случаев;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 74 случая;
Ивано-Франковская область - 24 случая;
Киевская область - 48 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 68 случаев;
Львовская область - 49 случаев;
Николаевская область - 16 случаев;
Одесская область - 111 случаев;
Полтавская область - 10 случаев;
Ровенская область - 21 случай;
Сумская область - 28 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 86 случаев;
Херсонская область - 12 случаев;
Хмельницкая область - 43 случая;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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