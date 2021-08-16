Лагерь уже закрыт на карантин.

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе началась вспышка коронавируса.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в учреждении, симптомы болезни проявились у 42 детей и двух сотрудников. Их изолировали и взяли пробы для ПЦР-тестов. Первые результаты оказались положительными.

Лагерь уже закрыт на карантин. В пресс-службе областного департамента здравоохранения информацию подтвердили. На сегодня в лагере 44 больных.

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Ранее сообщалось, что в городе Кременец Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" выявили у 9-месячного ребенка. По информации Тернопольской ОГА, штамм "Дельта" подозревают еще у двоих детей.

По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в Украине по состоянию на 12 августа уже было выявлено 300 случаев штамма коронавируса "Дельта".

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Автор: Дмитрий Захаров