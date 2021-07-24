Стабильно по количеству новых инфицирований лидирует Киев - там за сутки обнаружили 194 больных коронавирусом.

В Украине за сутки зафиксировали 745 случаев коронавирусного заболевания. Из них 51 ребенок и 20 медработников. Также 394 пациента выздоровели, а 24 - умерли от осложнений. В больницы попали 395 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 248 164 случаев инфицирования. Из них 52 835 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 184 036 — выздоровели.

Тест на коронавирус: что известно

Лаборатории сделали 39 142 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 18 581, методом ИФА — 7 326. Также провели 13 235 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране сделали более 11,2 миллиона ПЦР-тестирований.

По данным сайта Worldometers, Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 14 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Британия, Германия, Украина в этом списке – 6.

Сейчас в мире насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

Коронавирус в Украине

Автор: Виктория Гордиенко