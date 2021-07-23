Вместе с тем в Украине установили очередной рекорд по суточному количеству сделанных прививок от COVID-19 - против коронавируса уже полностью иммунизированы более 1,6 млн украинцев.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 763 случая коронавируса, в частности заболели 57 детей и 15 медработников. Также 21 пациент умер от осложнений коронавирусной болезни, а 639 пациентов - выздоровели. С подозрением или подтвержденным заболеванием госпитализировали 446 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 247 419 случаев инфицирования. Из них 52 811 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 183 642 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 40 057 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 18 411, методом ИФА - 7 630. Также провели 14 016 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

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Всего в стране сделали более 11,2 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса: что известно

В Украине вчера прививки от коронавирусной болезни получили почти 140 тыс. человек. Как сообщает Министерство Здравоохранения, 139 тыс. 441 человек вакцинирован против COVID-19 22 июля. Одну дозу получили 76 тыс. 169 человек, полностью иммунизированы - 63 тыс. 272 человека.

Прививки делались 743 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 тыс. 672 прививочных пунктах и в 171 центре вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 млн 920 тыс. 066 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 1 млн 619 тыс. 131 человек.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева