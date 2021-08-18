В центре можно получить прививку вакцинами Pfizer и Coronavac.

В Харькове открыли новый центр вакцинации от коронавируса. Отныне прививку от COVID-19 теперь можно получить в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

На сегодня в Харьковской области работает 25 центров вакцинации, также в регионе получить прививку можно в 154 пунктах прививки.

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Центр вакцинации в ХНУ расположен в северном корпусе университета (площадь Свободы, 6). Он работает с 9: 30 до 17:00 с понедельника по субботу.

"Университет выступил с инициативой создания центра вакцинации в наших стенах, а областной департамент здравоохранения помог реализовать эту идею. Сейчас уже начал работу центр вакцинации, имеющий комфортное расположение, хорошую логистику и квалифицированную организацию процесса, - прокомментировал директор Центра связей с общественностью ХНУ, доцент Максим Фоломеев, говорится на странице университета в Facebook. — Здесь могут вакцинироваться горожане, жители области в удобном формате".

Также он отметил, что сейчас благодаря только работе оперативного штаба в университете вакцинировано более 750 человек. В конце августа статистика будет актуализирована.

В центре будут работать две бригады, которые могут вакцинировать от 200 до 600 человек ежедневно. Сейчас проводят прививки вакцинами Comirnaty (Pfizer) для тех, кто делает прививки второй дозой, и Coronavac для тех, кто вакцинируется впервые. Информация об имеющихся вакцин будет постоянно обновляться.

Для получения прививки важно взять с собой паспорт, заполнить анкету и соблюдать порядок живой очереди.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко