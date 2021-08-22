Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Житомирской областях.

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине зафиксировали 1 003 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 45 детей и 17 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки:

госпитализировали – 701 человека,

летальных исходов – 25;

выздоровело – 236 человек.

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Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

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Автор: Катерина Шварц