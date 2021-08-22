За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине зафиксировали 1 003 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 45 детей и 17 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, за прошедшие сутки:
- госпитализировали – 701 человека,
- летальных исходов – 25;
- выздоровело – 236 человек.
Читайте такжеЛяшко рассказал, сколько вакцины от COVID-19 поставят в Украину до конца сентябряЗа все время пандемии в Украине заболело 2 274 561 человек, выздоровели 2 200 999 человек, летальных исходов – 53 457, проведено 11 816 619 ПЦР-тестирований.
Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрирована в г. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.
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