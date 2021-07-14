В НАН призвали власти обращать более пристальное внимание к массовым мероприятиям, проводимым в Украине.

Среднее суточное количество новых случаев COVID-19 в течение 14-20 июля составит 468 и в течение 21-27 июля – 442 инфицированные коронавирусом лица.

Об этом говорится в прогнозе от Национальной академии наук Украины по развитию эпидемии COVID-19 в Украине в период 14-27 июля.

В частности, указывается, что уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине продолжает снижаться, хотя темпы падения несколько замедлились.

"При сохранении такой тенденции количество новых случаев прекратит уменьшаться примерно через две недели", - отметили в НАН.

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В то же время ученые отметили, что анализ и прогноз эпидемической ситуации сильно осложняется тем, что в официальной статистике новых выявлений очень велика доля давних случаев.

"Около трети всех выявленных случаев приходится на Киев, а именно в Киеве задержки обнародования данных тестирований являются наибольшими. Поэтому задержки обнародования количества выявлений в Киеве существенно влияют на общенациональную статистику. Более надежный показатель эпидемической динамики - количество новых положительных ПЦР-тестов", - сообщили ученые.

В Киеве за последнюю неделю было обнародовано в 2,5 раза больше новых выявлений COVID-19, чем было получено положительных результатов ПЦР-тестов.

Также в НАН добавили, что среднее количество новых выявлений в Украине уменьшилось до 476 человек в день (за две недели уменьшилось на 23%), среднее количество летальных исходов – 19 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 468 в течение недели 14-20 июля и 442 – в течение недели 21-27 июля", - говорится в материале НАН.

Признаки новой возможной вспышки COVID-19 в Украине

Ученые НАН отмечают, что в Украине стремительно уменьшается средний возраст больных и умерших от COVID-19, и это может указывать на будущий рост заболеваемости.

"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - отметили в НАН.

В частности в НАН указывают, что ситуация с COVID-19 в Европе существенно ухудшилась.

"Есть веские основания полагать, что катализатором такого ухудшения стали массовые мероприятия, связанные, в частности, с чемпионатом Европы по футболу", - отмечают ученые.

Они добавили, что такая ситуация требует более пристального внимания к массовым мероприятиям, проводимым в Украине.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 547 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 242 тыс. 245 человек, выздоровели – 2 млн 179 тыс. 076, умерли – 52 тыс. 665. Медики провели 11 млн 082 тыс. 234 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров