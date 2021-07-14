В Киеве за сутки зафиксировали 165 случаев коронавируса. Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 547 случаев коронавируса, в частности у 34 детей и 23 медицинских работников. Также 797 пациентов выздоровели и 25 - умерли. Госпитализировали 409 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 242 245 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 665 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 179 076 — выздоровели.

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Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 43 649 тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 18 572, методом ИФА — 8 105. Также сделали 16 972 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11 миллионов ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса

101 246 человек вакцинированы от COVID-19 в сутки 13 июля 2021 года. Одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированные - 43 419 человек.

В течение суток работали 659 мобильные бригады, 1518 пунктов прививки и 33 центра вакцинации.

По состоянию на 13 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 людей.

С начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу – 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 258 703 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 673 755 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко