В Украине за минувшие сутки обнаружили 547 случаев коронавируса, в частности у 34 детей и 23 медицинских работников. Также 797 пациентов выздоровели и 25 - умерли. Госпитализировали 409 человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии у нас зафиксировали 2 242 245 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 665 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 179 076 — выздоровели.
Читайте такжеС 16 июля в центре вакцинации киевляне в возрасте 60+ могут привиться вакциной Pfizer
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали 43 649 тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 18 572, методом ИФА — 8 105. Также сделали 16 972 экспресс-тесты на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 11 миллионов ПЦР-тестирований.
Вакцинация от коронавируса
101 246 человек вакцинированы от COVID-19 в сутки 13 июля 2021 года. Одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированные - 43 419 человек.
В течение суток работали 659 мобильные бригады, 1518 пунктов прививки и 33 центра вакцинации.
По состоянию на 13 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 людей.
С начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу – 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 258 703 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 673 755 прививок.
Коронавирус в Украине: что известно
- На новую волну COVID-19 в Украине можно ожидать уже в этом месяце – KSE
- Вернулись из РФ: на Закарпатье у двух женщин заподозрили штамм коронавируса "Дельта"
- Врач назвал условие для появления у украинцев коллективного иммунитета от коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram