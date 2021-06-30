Первые центры массовой вакцинации населения начали открываться в Украине с 29 мая.

В Украине уже работает более 130 центров массовой вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Уже открылось более 130 центров вакцинации. Еще две недели назад их работало около 50", - сказал он.

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Шмыгаль поблагодарил местные власти, которые начали активно участвовать в процессе вакцинации населения.

Справка УНИАН. Кампания с вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Первые центры массовой вакцинации населения начали открываться в Украине с 29 мая.

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Автор: Леся Лещенко