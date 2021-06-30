За сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 360 человек, умерли 40 пациентов, а выздоровели - 2 294.

За минувшие сутки, 29 июня, в Украине обнаружили еще 633 случая коронавируса, в частности у 31 ребенка и 19 медицинских работников. Вчера 360 пациентов госпитализировали, 2 294 — выздоровели, а 40 — умерли от осложнений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вчера Минздрав сообщал о 182 новых случая коронавируса, что в несколько раз меньше, чем сегодня.

С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных. Количество выздоровевших за сутки, два месяца значительно превышает число заболевших.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 235 096 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 340 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 166 668 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 45 794 теста на коронавирус: методом ПЦР — 22 511, методом ИФА — 9 581. Также сделали 13 702 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,8 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

81 637 человек привиты против COVID-19 за сутки 29 июня 2021 года. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированные - 60 162 человека.

В течение суток работали 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов прививки и 2 центра вакцинации.

По состоянию на 29 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу – 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 649 524 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 583 468 прививок.

Коронавирус в мире: что известно

По состоянию на утро 30 июня в мире зафиксировали более 182,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 3,9 млн - летальные, выздоровели уже более 167,1 млн человек.

По данным сайта Worldometer в мире выявлены 182 581 379 случаев коронавируса, в частности 3 953 863 – летальных, выздоровело 167 177 916 человек.

Антилидерами по количеству случаев болезни в мире являются США (34 527 493), Индия (30 361 699), Бразилия (18 513 305), Франция (5 772 844), Россия (5 493 557), Турция (5 420 156).

Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

Украина среди стран мира занимает 81 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 15 позицию.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко