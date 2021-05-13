В НАН предполагают, что на сегодняшний день настоящее количество умерших от коронавируса украинцев составляет 90-110 тыс.

Чрезмерная смертность, связанная с коронавирусом в 2020 году, превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике Министерства здравоохранения примерно в три раза.

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эпидемической ситуации в Украине Национальной академии наук за 27 апреля - 12 мая 2021 года.

Отмечается, что в начале этого месяца поступило обновление данных Министерства юстиции Украины относительно общей смертности, которые дают относительно полную картину о числе смертей до 25 апреля 2021 года.

«Полученные данные существенно уточняют численность случаев чрезмерной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно в три раза», - отметили в НАН.

Также отмечается, что к таким выводам пришел американский Институт показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), который в своей публикации от 6 мая 2021 года экстраполировал эту оценку, в частности, самые свежие данные, и получил результат, что число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 тыс. 737, а 138 тыс. 507, то есть в 2,96 раза больше.

В то же время, как отметили в НАН, публичные демографические данные Государственной службы статистики Украины на тот момент были доступны только в феврале 2021 года, а значит, специалисты IHME не могли оценить параметры второй волны эпидемии в Украине, которая, согласно оперативным данным Минюста, отличалась лучшим соответствием между чрезмерной смертностью и числом опубликованных летальных случаев от COVID-19.

Во время первой волны COVID-19 чрезмерная смертность (относительно среднего числа смертей в 2015-2019 годах) максимально достигала 550 случаев в день на фоне 200 летальных случаев от COVID-19, тогда как вторая волна характеризовалась пиковым значением чрезмерной смертности около 600 случаев в день при 400 летальных случаях от COVID-19. При этом, даже по сравнению с 2020 годом, число смертей максимально росло на 700 случаев ежедневно, что существенно меньше 1 тыс. 200, на которые указывает IHME.

«Если предположить, что коэффициент недооценки постепенно снижался по мере перехода первой волны эпидемии во вторую, можно получить примерный диапазон смертности, связанной с пандемией (речь идет об учтенной смертности от коронавируса, неучтенной смертности и смертности, связанной с ограниченностью доступа к больницам), в 90-110 тыс. По состоянию на сегодняшний день. Эта оценка, вероятно, будет корректироваться в свете полных демографических данных», - отметили ученые.

Коронавирус в Украине: свежие данные

За прошедшие сутки в Украине было обнаружено 6 тыс. 813 новых случаев COVID-19, в том числе заболели 289 детей и 160 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 135 тыс. 886 человек, выздоровели - 1 млн 816 тыс. 643 человека, умерли - 47 тыс. 333, проведено ПЦР-тестов - 9 млн 756 тыс. 402.

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Автор: Константин Гончаров