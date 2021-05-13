За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявлено 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников.

Читайте такжеВ Минздраве уточнили, кто именно из очереди в" действии "сможет вакцинироваться от "ковида" в ближайшие выходныеОб этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на странице в соцсети. По его данным, за сутки было госпитализировано 2 569 человек; зарегистрировано 346 летальных случаев; выздоровели 19 507 человек.

Кроме этого проведено тестирований за сутки - 89 490 (в частности методом ПЦР - 35 366, методом ИФА - 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863).

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 135 886 человек;

выздоровели - 1 816 643 человека;

летальных исходов - 47 333;

проведено ПЦР-тестирований - 9 756 402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Также Степанов сообщил, что 20 386 человек привито от COVID-19 за сутки 12 мая 2021 года в Украине.

"901 107 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 726 случаев / 1 610 прививок;

Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область - 553 случая / 1 550 прививок;

Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область - 118 случаев/ 1 052 прививки;

Закарпатская - 104 случая/ 681 прививка;

Запорожская область - 432 случая/ 1 351 прививка;

Ивано-Франковская область – 170 случаев/ 906 прививок;

Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область - 259 случаев/ 1 221 прививка;

Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;

Одесская область - 196 случаев / 1 199 прививок;

Полтавская область - 307 случаев/ 522 прививки;

Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область - 129 случаев/ 893 прививки;

Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами прививки.

По состоянию на 12 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

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Автор: Ирина Погорелая